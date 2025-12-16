Sassuolo Carnevali blinda Laurienté

Il direttore sportivo del Sassuolo, Carnevali, ha espresso fiducia nel talento di Laurienté, assicurando che la squadra è composta da elementi di qualità. Dopo il suo gol, l’attaccante ha commentato con ottimismo le proprie prestazioni, auspicando di poter segnare ancora in futuro e contribuire al successo del club.

"Siamo una squadra di qualità: ho fatto un gol, potevo farne due. Speriamo – ha aggiunto - di farli la prossima volta". Le iconiche luci di San Siro, Armand Laurientè, le ha accese riscrivendo, in poco più di mezz’ora, la storia di Milan Sassuolo. Un quasi gol, un palo e un gol – il quarto in carriera ai rossoneri – per l’attaccante francese, che non appena ha ritirato il premio assegnatogli come MVP della partita è tornato a campeggiare sulle home page di tutti i siti che raccontano il calciomercato che verrà. Debitamente ‘promosso’ dall’AD neroverde Giovanni Carnevali che, ai microfoni della Rai, ha però detto che la volontà dei neroverdi, sul prossimo mercato, sarebbe cogliere qualche opportunità in entrata, piuttosto che ‘andare attorno’ ad una rosa che sta facendo bene. Ilrestodelcarlino.it

