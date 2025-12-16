Sarzana Strada chiusa perchè? Via Bertoloni interdetta le proteste dei residenti

Da oltre due anni, via Bertoloni a Sarzana è interdetta al traffico, generando proteste tra i residenti. La chiusura forzata di questa storica strada del centro cittadino ha suscitato numerosi dubbi e richieste di chiarimento, evidenziando le conseguenze di una decisione che ha profondamente inciso sulla vita quotidiana e sulla mobilità locale.

Sarzana, 16 dicembre 2025 – La chiusura forzata, di via Bertoloni una delle storiche strade del centro cittadino da oltre 2 anni è un caso. Il cedimento strutturale registrato dagli uffici comunali ha fatto scattare il divieto di transito ai mezzi, compresi quelli dei residenti, e rivoluzionato la viabilità. Ma l'aspetto decisamente più pesante da gestire è il malumore dei negozianti che per le operazioni di carico e scarico incontrano non poche difficoltà. «Quale sia il criterio – ha spiegato il residente Alessandro Palumbo – per il quale un cittadino residente non possa arrivare a casa propria per una qualsiasi necessità con la sua auto non è ben chiaro. «Il Comune decida: se non è percorribile ai residenti non lo sia ai mercatini.

