Sarezzo Brescia 55enne ucraino Andrei Zakabluk ucciso a coltellate davanti al bar dove lavorava | arrestato per omicidio aggravato 32enne moldavo

A Sarezzo, in provincia di Brescia, un uomo ucraino di 55 anni è stato ucciso a coltellate davanti al bar dove lavorava. L'aggressore, un moldavo di 32 anni, è stato arrestato per omicidio aggravato. La vittima è deceduta poco dopo l’intervento all’ospedale di Gardone Val Trompia a causa delle gravi ferite riportate.

La vittima, portata d'urgenza all'ospedale di Gardone Val Trompia, è deceduto poco dopo a seguito delle ferite riportate: il presunto colpevole, Pirau Artenie, lo avrebbe colpito mortalmente all'arteria femorale. In corso le indagini per capire il movente e ricostruire l'accaduto

