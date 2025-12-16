Sarezzo barista ucciso a coltellate fuori dal locale Arrestato un 32enne

Nella notte a Sarezzo, un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar e successivamente è deceduto in ospedale. Un 32enne è stato arrestato con l’accusa di aver provocato il grave episodio. L’evento ha sconvolto il paese della bassa Val Trompia, ancora scosso dalla violenza di questa vicenda.

© Ilgiorno.it - Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal locale. Arrestato un 32enne Sarezzo (Brescia), 16 dicembre 2025 – Notte di sangue a Sarezzo, paese della bassa Val Trompia. Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina, è morto nella notte appena trascorsa nell'ospedale di Gardone Val Trompia dopo essere stato accoltellato all'esterno di un bar a Sarezzo. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto autore, un 32enne moldavo. L'aggressione - per motivi ancora da chiarire - è avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno recuperato e sequestrato il coltello utilizzato dal 32enne all'interno di un cassonetto della nettezza urbana non lontano dal bar. Ilgiorno.it Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano, arrestato un 32enne - Un omicidio ha scosso la serata di ieri a Sarezzo, dove un uomo di 55 anni è stato accoltellato a morte all’esterno del bar Bellavista. msn.com

Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal bar Bellavista - Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti e risalire al movente del delitto. quibrescia.it

