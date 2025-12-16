Sarezzo barista ucciso a coltellate fuori dal locale Arrestato un 32enne
Nella notte a Sarezzo, un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar e successivamente è deceduto in ospedale. Un 32enne è stato arrestato con l’accusa di aver provocato il grave episodio. L’evento ha sconvolto il paese della bassa Val Trompia, ancora scosso dalla violenza di questa vicenda.
Sarezzo (Brescia), 16 dicembre 2025 – Notte di sangue a Sarezzo, paese della bassa Val Trompia. Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina, è morto nella notte appena trascorsa nell'ospedale di Gardone Val Trompia dopo essere stato accoltellato all'esterno di un bar a Sarezzo. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto autore, un 32enne moldavo. L'aggressione - per motivi ancora da chiarire - è avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno recuperato e sequestrato il coltello utilizzato dal 32enne all'interno di un cassonetto della nettezza urbana non lontano dal bar. Ilgiorno.it
