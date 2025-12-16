Sarezzo barista ucciso a coltellate | arrestato un 32enne

Nella serata di ieri a Sarezzo, un barista di 55 anni è stato ucciso a coltellate all’esterno di un bar. L’episodio ha portato all’arresto di un 32enne sospettato del delitto, suscitando grande attenzione nella comunità locale e nelle autorità.

© Lapresse.it - Sarezzo, barista ucciso a coltellate: arrestato un 32enne Omicidio nella tarda serata di ieri a Sarezzo, in provincia di Brescia. Intorno alle 23 all'esterno di un bar un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, barista, è stato accoltellato. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Gardone Val Trompia, è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. L'autore dell'aggressione, un 32enne moldavo, è stato fermato poco dopo dai carabinieri e portato in caserma, dove è stato arrestato per omicidio aggravato. Il coltello utilizzato è stato trovato all'interno di un cassonetto nei pressi del luogo del ferimento. Proseguono le indagini dei carabinieri per accertare il movente dell'omicidio. Lapresse.it Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal bar Bellavista - Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti e risalire al movente del delitto. quibrescia.it Brescia, barista ucciso a coltellate a Sarezzo: arrestato 32enne - Intorno alle 23 del 15 dicembre all'esterno di un bar un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, barista, è stato accoltellato. msn.com