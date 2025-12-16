Sarai punito Migliaia di insulti alla famiglia e minacce di morte | i tifosi senegalesi hanno preso d’assalto i social di Fabregas

Dopo la partita tra Como e Roma, i social di Cesc Fabregas sono stati invasi da insulti e minacce provenienti da tifosi senegalesi, innescando una vera e propria shitstorm. Centinaia di commenti offensivi e minacciosi hanno preso di mira l’allenatore del Como, scatenando reazioni di sdegno e preoccupazione sui social network.

Quella che da ieri sera ha colpito i social di Cesc Fabregas è una vera e propria shitstorm. I tifosi del Senegal in massa hanno infatti preso d’assalto i social dell’allenatore del Como dopo la partita tra il club lariano e la Roma, terminata 1-0 per i giallorossi con gol di Wesley. Un match che ha lasciato strascichi in casa Como e non solo per il risultato: Fabregas è stato costretto a sostituire Assane Diao nel primo tempo per infortunio. Ed è stato proprio il problema fisico di Diao – calciatore del Como e del Senegal – a causare l’ondata di insulti gravissimi e pesanti minacce contro l’allenatore spagnolo. Ilfattoquotidiano.it

