Sarah Ferguson ha una ‘Grotta di Aladino’ piena di regali che non sa dove mettere

Sarah Ferguson si trova a dover lasciare la Royal Lodge, portando con sé una quantità impressionante di regali e oggetti di lusso. L'esperto reale Andrew Lownie descrive l'ex duchessa di York come una spendacciona, il cui amore per il lusso sembra non conoscere limiti. La sua situazione attuale solleva interrogativi sul futuro e sulle difficoltà di gestire un patrimonio così ricco.

(Adnkronos) – Megalomane, spendacciona, sprecona: chi più ne ha, per Sarah Ferguson, più ne metta. Secondo l'esperto reale Andrew Lownie, l'ex duchessa di York, che per decisione di re Carlo si trova a dover andare via dalla lussuosa Royal Lodge assieme all'ex marito e fratello del sovrano Andrew Mountbatten-Windsor, dovunque andrà, avrà un grande problema: . Periodicodaily.com

