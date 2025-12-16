Santucci torna al Vomero e presenta quattro impasti per la sua pizza

Salvatore Santucci ritorna nel Vomero per presentare quattro impasti innovativi, risultato di studio e sperimentazione. Con questa scelta, offre un’esperienza unica nel mondo della pizza, proponendo varianti che esaltano sapori e consistenze, e invitando il pubblico a scoprire un modo nuovo di vivere questo piatto iconico.

© Sbircialanotizia.it - Santucci torna al Vomero e presenta quattro impasti per la sua pizza Salvatore Santucci torna a impastare nel Vomero e lo fa scegliendo una strada personale: quattro impasti diversi, frutto di studio e sperimentazione, per accompagnare il pubblico in un modo nuovo di vivere la pizza. Un rientro atteso, che riporta al centro la manualità e la ricerca, senza perdere il legame con Napoli. Un ritorno che . Sbircialanotizia.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. VENERDÌ 12 - GIOVANNI SANTUCCI e PASTA AL POMODORO Torna il sound in analogico e il sorriso di Giovanni Festeggiamo il cibo italiano con la pasta al sugo di pomodoro gratis per tutta Ci vediamo venerdì - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.