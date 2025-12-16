Sant' Orsola via agli interventi di ristrutturazione interna di Artea

Sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione interna dell'ex convento di Sant'Orsola, situato in Firenze, gestito da Artea. L'intervento, avviato martedì 16 dicembre 2025, vede la partecipazione della Sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro e dell’architetto Carlo Bandini, responsabile del progetto di riqualificazione.

Firenze, 16 dicembre 2025 - Sono partiti oggi martedì 16 dicembre i lavori di ristrutturazione nell'ex convento di Sant'Orsola, in carico al concessionario Artea, alla presenza della Sindaca della Citta Metropolitana Sara Funaro e l’architetto del progetto di riqualificazione di Artea Carlo Bandini. Dopo la realizzazione degli interventi eseguiti dalla Citta Metropolitana per il rifacimento di facciate e coperture per un costo di oltre 4 milioni, iniziano oggi i lavori di ristrutturazione interna per un costo previsto di oltre 31 milioni di euro da realizzarsi in tre anni da parte del concessionario. Lanazione.it

