Sant’Eufemia completata la messa in sicurezza della Brisighellese La cura del territorio è una priorità
È stato completato l’intervento di messa in sicurezza della strada Brisighellese a Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella. La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori, sottolineando l’importanza di interventi mirati a tutela del territorio e della sicurezza stradale.
La presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli ha svolto martedì mattina insieme con un gruppo di tecnici della Provincia un sopralluogo a Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella, dove è stato recentemente concluso un intervento del valore di quasi 2,6 milioni di euro su un tratto della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
