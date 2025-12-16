Sant’Eufemia completata la messa in sicurezza della Brisighellese La cura del territorio è una priorità

È stato completato l’intervento di messa in sicurezza della strada Brisighellese a Sant’Eufemia, nel comune di Brisighella. La presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori, sottolineando l’importanza di interventi mirati a tutela del territorio e della sicurezza stradale.

VIABILITA', PRENDETE NOTA! - Anche l'area di servizio “Sant'Eufemia est” sarà chiusa nella stessa notte - facebook.com facebook

Nicastro (con Sambiase e Sant'Eufemia forma Lametia Terme - CZ) fu importante centro bizantino di #Calabria, fondato nel IX sec. d.C. quando la popolazione si rifugiò su queste alture per sfuggire alle razzie saracene. Erede dell'Antica città greca Terina. #art x.com

