Sant' Ermete in lutto fiori lungo la strada e tanto affetto per Martina Era la nostra principessa

Sant'Ermete piange la scomparsa di Martina Gnoli, giovane di 18 anni vittima di un grave incidente sulla Marecchiese. Fiori, lumini e ricordi si sono raccolti lungo la strada, testimonianza di affetto e dolore per una ragazza definita

C'è chi ha lasciato un fiore. Chi un lumino. C'è anche la sua fotografia. Proprio li, su quel maledetto tratto della Marecchiese, a Sant'Ermete, dove lunedì (15 dicembre) in un terribile incidente stradale ha perso la vita la 18enne Martina Gnoli. Sul posto nella giornata di martedì si è recato.

