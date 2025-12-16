Sanremo Nicolò Filippucci | Questo traguardo? Alla mia famiglia ma anche a me stesso dopo un anno di duro lavoro

Nicolò Filippucci condivide l'emozione per il recente traguardo raggiunto a Sanremo, sottolineando il valore del risultato sia per la sua famiglia sia per sé stesso. Dopo un intenso anno di impegno e dedizione, il giovane si mostra orgoglioso del percorso fatto, riconoscendo l'importanza di dedicarsi anche momenti di riconoscimento personale.

Questo traguardo? “Lo dedico anche a me perché ho lavorato tanto nell’ultimo anno. Sono molto critico con me stesso, ogni tanto ci sta dedicarsi qualcosa”. Parole di Nicolò Filipucci, il 19enne cantante di Corciano che ha conquistato il palco dell’Ariston. Vincendo la finale di Sarà Sanremo. Perugiatoday.it Sanremo Giovani 2025 - Nicolò Filippucci - Laguna - 18/11/2025 Nicolò Filippucci, il sindaco di Corciano si congratula per la vittoria a Sanremo Giovani: "Un traguardo storico. Siamo con te" - il sindaco Lorenzo Pierotti ha descritto la vittoria di Nicolò Filippucci a Sanremo Giovani. corrieredellumbria.it

NICOLÒ FILIPPUCCI VINCE SANREMO GIOVANI 2026! Nel 2023, Nicolò Filippucci ha calcato il palco del Tour Music Fest distinguendosi fin da subito per una sensibilità artistica fuori dal comune. In quell’edizione ha ricevuto il premio Miglior Artista dell’A - facebook.com facebook