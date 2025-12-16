Sanremo 2026 | tutto quello da sapere

Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio all’Ariston, con Carlo Conti alla guida. Quarantotto artisti, tra Big e Nuove Proposte, si sfideranno in un ricco programma musicale che spazia dal pop all’urban, dal cantautorato all’indie e rap, promettendo cinque serate di grande spettacolo e musica.

© 361magazine.com - Sanremo 2026: tutto quello da sapere Dal’24 al 28 febbraio. Il Festival di Sanremo 2026, diretto e condotto da Carlo Conti, vedrà sul palco dell’Ariston 30 artisti Big in competizione, con proposte che spaziano dal pop alla musica urban, dal cantautorato alla scena indie e rap. La lista ufficiale è stata annunciata, qualche settimana fa, alla stampa e durante il telegiornale Tg1, confermando un cast ricco di ritorni importanti, debutti e nomi che rappresentano diverse generazioni della musica italiana. Poi, nella serata dedicata a Sanremo Giovani sono stati svelati i titoli delle hit. Il Festival, inoltre, quest’anno, a causa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, andrà in scena più tardi, dal 24 al 28 febbraio. 361magazine.com Sanremo 2026 Italy Who will compete Video Sanremo 2026 Italy Who will compete Video Sanremo 2026 Italy Who will compete La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sanremo 2026: tutto quello da sapere - Il Festival di Sanremo 2026, diretto e condotto da Carlo Conti, vedrà sul palco dell’Ariston 30 artisti Big in competizione, ... 361magazine.com

Sanremo 2026, la lista dei cantanti. Tutto sul Festival e il programma delle serate - Tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Sanremo che si tiene al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 ... sorrisi.com

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello. – Norman Vincent Peale. Natale sta arrivando e il nostro albergo è avvolto da un’atmosfera magica e speciale. #hotelnazionale Via Giacomo Matteotti, 3 - Sanremo 018 - facebook.com facebook

Sanremo Giovani: cantanti, anticipazioni, tutto ciò che c'è da sapere sulla finale di stasera x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.