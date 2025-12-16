Sanitari per Gaza serata contro il genocidio con Roberto De Vogli e il suo ' Empatia selettiva'
Venerdì 19 alle 20, negli spazi di Factory Grisù, si terrà una serata dedicata alla solidarietà con Gaza, intitolata
Venerdì 19 alle 20 negli spazi di Factory Grisù è previsto un incontro con Roberto De Vogli (nella foto), epidemiologo, ricercatore e intellettuale tra le voci più coraggiose e lucide nel panorama internazionale, una delle figure più autorevoli e radicali nel dibattito contemporaneo su guerra.
Sanitari per Gaza Ferrara, incontro pubblico con l'epidemiologo Roberto De Vogli sulla situazione sanitaria della Palestina - Incontro con ROBERTO DE VOGLI: " Perché l'Occidente è rimasto a lungo indifferente di fronte al genocidio di Gaza?
"Oggi lavoriamo per Gaza perché i nostri colleghi sanitari non possono farlo" - "Abbiamo osservato un minuto di silenzio per i nostri colleghi: un silenzio che parla della loro assenza, delle vite spezzate, della loro scomparsa nei ...
Il personale sanitario di oltre 50 ospedali italiani ha partecipato mercoledì al flashmob per chiedere la liberazione di più di 90 sanitari palestinesi detenuti da Israele. L'iniziativa, promossa da DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, include anche una raccolta fondi