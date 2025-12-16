Sanità | centri prelievi aperti in Valdera durante il periodo natalizio
Durante le festività natalizie, i centri prelievi della Valdera resteranno aperti con orario regolare. L'Azienda USL Toscana Nord Ovest informa che le strutture di Pontedera, Ponsacco, Terricciola, Bientina e Santa Maria a Monte continueranno a garantire i servizi di prelievo, offrendo continuità assistenziale ai cittadini durante il periodo festivo.
