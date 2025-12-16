Sanità al via il nuovo numero per i casi non urgenti
Inizia nel Tigullio la sperimentazione del nuovo numero 116117, dedicato ai casi sanitari non urgenti. Questa iniziativa mira a migliorare l'accesso ai servizi di assistenza, alleggerendo il pronto soccorso e garantendo risposte più rapide a chi necessita di cure non urgenti. Un passo importante per ottimizzare la gestione delle emergenze sanitarie sul territorio.
Parte nel Tigullio la sperimentazione del nuovo numero 116117, dedicato ai casi sanitari non urgenti. Il servizio, attivo da martedì 16 dicembre, consente ai cittadini di contattare la continuità assistenziale (ex guardia medica) e i servizi sanitari territoriali per ricevere consigli. Genovatoday.it
Sanità, al via il nuovo numero per i casi non urgenti - La sperimentazione del numero europeo armonizzato prende il via il 16 dicembre nei comuni dell’Asl 4. genovatoday.it
Nuovo piano sanitario, CGIL Perugia: “La Regione avvii un vero confronto con i lavoratori” La Camera del lavoro ha lanciato le sue proposte per la sanità regionale, elaborate con operatori e tecnici sanitari, pensionati ed ex dirigenti regionali. Al via assemblee - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.