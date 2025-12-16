Sanità al via il nuovo numero per i casi non urgenti

Inizia nel Tigullio la sperimentazione del nuovo numero 116117, dedicato ai casi sanitari non urgenti. Questa iniziativa mira a migliorare l'accesso ai servizi di assistenza, alleggerendo il pronto soccorso e garantendo risposte più rapide a chi necessita di cure non urgenti. Un passo importante per ottimizzare la gestione delle emergenze sanitarie sul territorio.

Parte nel Tigullio la sperimentazione del nuovo numero 116117, dedicato ai casi sanitari non urgenti. Il servizio, attivo da martedì 16 dicembre, consente ai cittadini di contattare la continuità assistenziale (ex guardia medica) e i servizi sanitari territoriali per ricevere consigli. Genovatoday.it

