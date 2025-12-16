Sangemini il Lions club organizza Un pomeriggio di storie che incanano

Il Lions Club Sangemini-Terni dei Naharti organizza un nuovo evento dedicato alle Letture inclusive per famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni. L’appuntamento si terrà giovedì 18 dicembre, dalle ore 18:00 alle 20:00, presso la biblioteca del Comune di San Gemini. L’iniziativa è patrocinata dal. Ternitoday.it

