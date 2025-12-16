Sandokan Mediaset risponde mandando in onda la serie con Kabir Bedi | dove e quando

Mediaset ripropone la saga di Sandokan, trasmettendo la serie con Kabir Bedi per soddisfare la crescente domanda del pubblico. Dopo il successo della serie di Rai 1 con Can Yaman, il colosso televisivo italiano decide di rilanciare il mitico pirata, offrendo nuovamente agli spettatori le avventure di questo personaggio leggendario.

Anche Mediaset è pronta a cavalcare il nuovo successo di Sandokan, il mitico pirata tornato in auge grazie alla serie tv di Rai 1 con Can Yaman. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mandare in onda la mini serie Il ritorno di Sandokan, trasmessa negli anni Novanta su Canale 5. Si tratta delle ultime avventure con Kabir Bedi, la cui carriera è indissolubilmente legata all’affascinante personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari. Il ritorno di Sandokan con Kabir Bedi torna in tv, canale e orario. Con un comunicato stampa dai toni trionfalistici, nel quale Kabir Bedi viene definito come “eterno” oltre che “unica e sola Tigre di Mompracem”, Mediaset ha annunciato la messa in onda della miniserie Il ritorno di Sandokan. Dilei.it

