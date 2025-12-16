Sandokan | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata
Martedì 16 dicembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Sandokan, la serie italo-francese ispirata ai romanzi di Emilio Salgari. La quarta puntata conclude le avventure dell’eroe malese, con un cast ricco di interpreti e trame avvincenti. Ecco tutte le anticipazioni sulla trama e i protagonisti di questa conclusione.
Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata. Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d’avventura di Emilio Salgari con protagonista l’omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel primo appuntamento di questa sera Sandokan si trova faccia a faccia co n il Sultano. Nel frattempo, Marianna deve fare i conti con suo padre e prendere una decisione su Brooke. Ma quan do scopre che Sandokan è in pericolo, torna a interrogarsi sui suoi sentimenti per lui. Tpi.it
Sandokan, Anticipazioni Terza Puntata Sandokan e il mistero del Sarawak
Sandokan Morte di un pirata: trama, cast, finale, dove è girato l’episodio in onda su Rai 1 - Sandokan Morte di un pirata, settimo episodio della serie con Can Yaman in onda su Rai 1: trama, cast , finale e location delle riprese. maridacaterini.it
Cosa succede nell’ultima puntata di Sandokan: il pirata riuscirà a riabbracciare Marianna? - Alla vista di Sandokan devastato fisicamente, Marianna scoppia in lacrime e si scaglia contro il padre, reo di avere ucciso i genitori del pirata 25 anni prima. iodonna.it
Sandokan, anticipazioni quarta e ultima puntata in onda questa sera martedì 16 dicembre ... - facebook.com facebook
Siamo quasi in dirittura d’arrivo con #Sandokan. Domani il finale di stagione, ma stasera quali sorprese ci hanno riservato i due fratellini #Sandokan & #Yanez Grazie @axelvassallo per le puntuali anticipazioni! x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.