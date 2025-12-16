Sandokan | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Martedì 16 dicembre 2025 alle 21:30 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Sandokan, la serie italo-francese ispirata ai romanzi di Emilio Salgari. La quarta puntata conclude le avventure dell’eroe malese, con un cast ricco di interpreti e trame avvincenti. Ecco tutte le anticipazioni sulla trama e i protagonisti di questa conclusione.

Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata. Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Sandokan, serie televisiva italo-francese del 2025 basata sulla serie di romanzi d'avventura di Emilio Salgari con protagonista l'omonimo personaggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nel primo appuntamento di questa sera Sandokan si trova faccia a faccia con il Sultano. Nel frattempo, Marianna deve fare i conti con suo padre e prendere una decisione su Brooke. Ma quando scopre che Sandokan è in pericolo, torna a interrogarsi sui suoi sentimenti per lui.

