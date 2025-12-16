Sandokan come finisce la serie con Can Yaman? Le anticipazioni dell' ultima puntata stasera su Rai 1

Ecco le anticipazioni sull'ultima puntata di Sandokan con Can Yaman, in onda stasera su Rai 1. Dopo aver scoperto il suo passato, il protagonista si prepara a una battaglia decisiva per la libertà del suo popolo. Successo di pubblico per la serie, che continua ad appassionare milioni di telespettatori.

© Movieplayer.it - Sandokan, come finisce la serie con Can Yaman? Le anticipazioni dell'ultima puntata, stasera su Rai 1 Dopo aver scoperto la triste verità sul suo passato, Sandokan dovrà combattere una battaglia epica per restituire la libertà al suo popolo, ma chi resterà al suo fianco? Ecco cosa succederà nel finale di stagione Ancora un successo per Sandokan, che ieri sera su Rai 1 ha conquistato 4,2 milioni di spettatori e il 27,6% di share. La resa dei conti, però, si avvicina a grandi passi: stasera su Rai 1, alle 21:30, andrà in onda l'ultima puntata della serie. Niente paura, però: come sanno già tutti i bene informati, Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e chiunque sia sopravvissuto a questa prima stagione, torneranno sul set, tra la primavera e l'estate, per girare gli episodi della stagione 2.

