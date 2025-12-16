Sandokan cambia giorno: scopri quando vedere gli ultimi episodi di questa fiction Rai, la rivelazione dell’anno. Un successo inaspettato che ha conquistato il pubblico, diventando una delle produzioni più apprezzate della stagione. La serie, amatissima dai fan, sta suscitando grande entusiasmo e attesa per il suo finale.

© Dilei.it - Sandokan cambia giorno, quando vedere gli ultimi episodi. La protesta dei fan

Sandokan è la fiction Rai, rivelazione dell’anno. Nel senso che nessuno avrebbe pensato a un successo di pubblico di questa portata. Ogni puntata mandata in onda ha fatto il record di ascolti. Ma per vedere gli episodi finali, non bisognerà attendere lunedì 22 dicembre. Infatti, Rai 1 ha deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale con Can Yaman: ecco quando va in onda l’ultima puntata. Sandokan, cambio di programma: appuntamento raddoppiato. Sandokan è stato il campione degli ascolti tv anche lunedì 15 dicembre, totalizzando 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Ma la prima puntata aveva raggiunto il 33%, tanto che persino Fiorello aveva preso come spunto questo record per ironizzare sui vertici Rai e indossare i panni dell’eroe di Emilio Salgari a La Pennicanza. Dilei.it

SANDOKAN Trailer Ufficiale (2025) Can Yaman, Alessandro Preziosi | RAI 1

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sandokan cambia giorno, quando vedere gli ultimi episodi. La protesta dei fan - “Sandokan” è un trionfo di pubblico ma ormai è giunto alla fine e la Rai cambia programmazione: quando vedere gli ultimi episodi. dilei.it