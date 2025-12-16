Sandokan cambia giorno e raddoppia l’appuntamento

Sandokan, la celebre fiction Rai, cambia giorno e raddoppia gli appuntamenti, confermando il suo straordinario successo. La serie, diventata la rivelazione dell’anno, ha battuto ogni aspettativa, registrando record di ascolti ad ogni puntata trasmessa. Un risultato che sottolinea l’affetto del pubblico e la forza narrativa della produzione.

Sandokan è la fiction Rai rivelazione dell'anno. Nessuno avrebbe previsto un successo di pubblico di tale portata: ogni puntata trasmessa ha stabilito nuovi record di ascolti. Ma per vedere gli episodi finali non sarà necessario aspettare lunedì 22 dicembre: Rai 1 ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale con Can Yaman, portando l'ultima puntata in onda in prima serata martedì 16 dicembre, esattamente 50 anni dopo la messa in onda della serie originale. Record di ascolti e riconoscimenti. Lunedì 15 dicembre, Sandokan ha totalizzato 4.282.000 spettatori con uno share del 26,7%. La prima puntata aveva raggiunto il 33%, un dato talmente importante da essere ironicamente commentato da Fiorello, che a La Pennicanza si è calato nei panni dell'eroe di Emilio Salgari.

