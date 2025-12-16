Sandokan cambia giorno e raddoppia l’appuntamento
Sandokan, la celebre fiction Rai, cambia giorno e raddoppia gli appuntamenti, confermando il suo straordinario successo. La serie, diventata la rivelazione dell’anno, ha battuto ogni aspettativa, registrando record di ascolti ad ogni puntata trasmessa. Un risultato che sottolinea l’affetto del pubblico e la forza narrativa della produzione.
andokan è la fiction Rai rivelazione dell’anno. Nessuno avrebbe previsto un successo di pubblico di tale portata: ogni puntata trasmessa ha stabilito nuovi record di ascolti. Ma per vedere gli episodi finali non sarà necessario aspettare lunedì 22 dicembre: Rai 1 ha deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale con Can Yaman, portando l’ultima puntata in onda in prima serata martedì 16 dicembre, esattamente 50 anni dopo la messa in onda della serie originale. Record di ascolti e riconoscimenti. Lunedì 15 dicembre, Sandokan ha totalizzato 4.282.000 spettatori con uno share del 26,7%. La prima puntata aveva raggiunto il 33%, un dato talmente importante da essere ironicamente commentato da Fiorello, che a La Pennicanza si è calato nei panni dell’eroe di Emilio Salgari. Tivvusia.com
SANDOKAN 2025 Promo tv RAI 1
Sandokan cambia giorno, quando vedere gli ultimi episodi. La protesta dei fan - “Sandokan” è un trionfo di pubblico ma ormai è giunto alla fine e la Rai cambia programmazione: quando vedere gli ultimi episodi. dilei.it
Sandokan con Can Yaman, cambio programmazione: la fiction raddoppia il 15 e 16 dicembre - Il 15 e 16 dicembre saranno trasmessi gli ultimi due appuntamenti con la serie televisiva con protagonisti Can Yaman e Alessandro Preziosi, pronti a sfidare lunedì la finalissima del Grande Fratello e ... it.blastingnews.com
C’era una volta un viaggio. Non uno qualunque, ma quello che ti cambia lo sguardo. Quello in cui senti il cuore battere un po’ più forte. È da qui che nasce Mandarina Duck x Sandokan: dall’idea che ogni avventura meriti un compagno fidato. La valigia div - facebook.com facebook
Il dato che colpisce è la velocità con cui la serie sta attraversando confini, piattaforme e palinsesti. Da classico dell'immaginario italiano a prodotto globale, #Sandokan cambia pelle e pubblico, ma mantiene il fascino dell'avventura che lo ha reso celebre. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.