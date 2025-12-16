Sandokan anticipazioni ultima puntata stasera 16 dicembre 2025 | nel finale il faccia a faccia con il Sultano la scelta di Marianna e Yanez

Stasera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Sandokan, con gli episodi finali “Morte di un pirata” e altri. Il finale vedrà il celebre pirata affrontare un incontro decisivo con il Sultano, mentre Marianna dovrà scegliere tra il cuore e il dovere. Un episodio ricco di emozioni e colpi di scena conclude questa avvincente stagione.

Sandokan incontrerà il Sultano e affronterà uno dei momenti più delicati e pericolosi della sua vita: Marianna sceglierà il cuore o il dovere familiare? Stasera su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Sandokan, con gli episodi 7 e 8, intitolati rispettivamente “Morte di un pirata” e. Ilgiornaleditalia.it

