Sandokan 2 ci sarà
Stasera su Rai 1 va in onda l’epilogo di Sandokan 2, la serie con Can Yaman che ha conquistato il pubblico con ascolti record. Dopo una lunga attesa, il capitolo finale conclude questa avventura televisiva, confermando il suo enorme successo e la grande popolarità tra gli spettatori.
Tutto è pronto per l’epilogo di Sandokan, che andrà in onda questa sera su Rai 1. La serie con Can Yaman, che ha avuto una lunga genesi e si è fatta tanto attendere dagli spettatori, si è rivelata un successo clamoroso, che ha raggiunto ascolti monstre, degni del Commissario Montalbano. Un successo indiscutibile già foriero di una certezza: la seconda stagione si farà. A confermarlo è stato Jan Maria Michelini, che ha diretto la prima stagione insieme a Nicola Abbatangelo. Il regista, nel commentare i risultati entusiasmanti del progetto, ha speso complimenti per l’intero cast e annunciato che la seconda stagione, alla quale si sta già pensando, dovrebbe arrivare sul set tra la primavera e l’estate. Davidemaggio.it
