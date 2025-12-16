Sánchez lancia l' abbonamento unico per treni e autobus | 60 euro al mese per viaggiare senza limiti

Il governo spagnolo ha annunciato l'introduzione di un abbonamento unico per treni e autobus, al costo di 60 euro al mese, per consentire viaggi illimitati su tutto il territorio nazionale. Questa misura, proposta dal premier Pedro Sánchez, entrerà in vigore dalla seconda metà di gennaio, offrendo una soluzione più accessibile e praticabile per i trasporti pubblici.

Un abbonamento unico per viaggiare in tutto il Paese. A un costo forfettario di 60 euro al mese. La novità è stata annunciata ieri dal premier spagnolo Pedro Sánchez e dovrebbe diventare realtà a partire dalla seconda metà di gennaio.

