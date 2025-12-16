San Vittore e movida la linea di Sala | Grande parco al posto del carcere Su via Lecco presenteremo ricorso

L'articolo analizza le recenti tensioni tra le questioni di sicurezza e vivibilità a Milano, focalizzandosi su San Vittore e la movida di via Lecco. La linea del sindaco Sala propone un grande parco al posto del carcere, mentre sono in corso ricorsi legali e interventi per risolvere i problemi di emergenze carcerarie e disturbi notturni.

© Ilgiorno.it - San Vittore e movida, la linea di Sala: "Grande parco al posto del carcere. Su via Lecco presenteremo ricorso" Da una parte San Vittore, con le sue nuove emergenze legate a roghi, black out e trasferimento forzato di 250 detenuti, dall’altra il fronte movida, con il Comune condannato a risarcire i residenti per gli schiamazzi notturni nella zona di Lecco. Sono i due fronti sul quale è intervenuto ieri il sindaco Giuseppe Sala. Per quanto riguarda il carcere cittadino, Sala ha ribadito, come già più volte fatto in passato, di essere favorevole a un trasferimento dell’istituto: "Lo dico un po’ di tempo, il carcere non va bene a San Vittore. So che non tutti sono d’accordo, ma questa è la mia convinzione". Ilgiorno.it MULTE E CHIUSURE DOPO LA MOVIDA San Vittore e movida, la linea di Sala: "Grande parco al posto del carcere. Su via Lecco presenteremo ricorso" - Il sindaco interviene sulla nuova emergenza all’istituto di pena e la condanna per gli schiamazzi notturni "Il penitenziario va trasferito. ilgiorno.it

Sentenza movida, Sala: "Preoccupante, faremo ricorso". Su San Vittore: "Poteva essere una tragedia"

Movida sotto osservazione: raffica di controlli interforze tra Darsena e Navigli Identificate quasi 1.200 persone, 16 denunciati e sanzioni a locali e automobilisti. La Prefettura: "Presidio rafforzato anche in vista delle festività"