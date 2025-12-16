San Raffaele intesa con i sindacati | più soldi agli infermieri interni e via le cooperative dal reparto finito nel caos

Il San Raffaele ha raggiunto un accordo con i sindacati per migliorare le condizioni del personale sanitario, prevedendo un incremento economico di 650 euro entro la fine dell’anno sotto forma di fringe benefit. La decisione riguarda tutto il personale non medico con contratto Aiop e mira a rafforzare il supporto agli infermieri interni, mentre vengono eliminate le cooperative dai reparti.

Milano – Seicentocinquanta euro entro la fine dell’anno, a titolo di fringe benefit, a tutto il personale sanitario non medico del San Raffaele sotto contratto Aiop. E poi, il 14 gennaio, l’appuntamento per avviare una trattativa da chiudere in tre mesi sull’anticipo, sin da gennaio, di quote dei futuri adeguamenti salariali in vista del rinnovo del contratto nazionale della sanità privata (fermo da oltre sette anni). Ecco l ’ipotesi di accordo sottoscritta ieri dalla Rsu, i sindacati di infermieri, tecnici e ausiliari, con l’ingegner Marco Centenari, tornato amministratore dell’ospedale di via Olgettina. Ilgiorno.it

San Raffaele: raggiunto accordo sui lavoratori di ospedale e università

Chi è Francesco Galli, l’uomo chiave del San Raffaele dalla scalata alla caduta improvvisa. Cosa è successo - A finire così nel mirino, l’amministratore unico Francesco Galli, che nella serata di ieri, otto dicembre, ha annunciato le proprie, irrevocabili dimissioni. tg.la7.it