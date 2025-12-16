San Michele la fiera diffusa dell’auto diventa il polo automobilistico più grande della Puglia

Dal 9 al 23 dicembre, San Michele Salentino ospita la Fiera Diffusa dell’Auto, il più grande evento pugliese dedicato alle auto d’occasione. Questa iniziativa trasforma il paese nel polo automobilistico più grande della Puglia, attirando appassionati e operatori del settore in una manifestazione che promuove il commercio e la cultura dell’auto usata.

SAN MICHELE SALENTINO – Dal 9 al 23 dicembre, San Michele Salentino ospita la Fiera Diffusa dellAuto, il più grande evento pugliese dedicato alle auto d’occasione. Organizzata dai sette saloni del sistema Gestauto Group — Apruzzi Auto, Auto 2C, Auto A., Auto Pro, Balsamo Auto, Giovanni Apruzzi. Brindisireport.it

