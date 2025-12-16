San Gennaro ha fatto il miracolo alle 9.13

Alle 9.13 di questa mattina, nel silenzio carico di attesa, si è verificato il miracolo di San Gennaro. L'evento, che ogni anno suscita emozione e attesa, rappresenta un momento di grande spiritualità per i fedeli. Ecco i dettagli di questo straordinario avvenimento che continua a suscitare meraviglia e devozione.

Alle 9.13 di questa mattina, nel silenzio carico di attesa, è avvenuto il prodigio del miracolo di San Gennaro. Il sangue si è sciolto. Ancora una volta. Non è solo un fatto. È un respiro collettivo, un filo invisibile che unisce fede, paura, speranza. È Napoli. che guarda in alto, ma con i piedi ben . Il Blog di Giò. Ilblogdigio.it

Come fa il Sangue di S Gennaro a liquefarsi? Esiste una spiegazione scientifica? Ce ne parla Dena!

