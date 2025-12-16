San Gennaro ha fatto il miracolo alle 9.13
Alle 9.13 di questa mattina, nel silenzio carico di attesa, si è verificato il miracolo di San Gennaro. L'evento, che ogni anno suscita emozione e attesa, rappresenta un momento di grande spiritualità per i fedeli. Ecco i dettagli di questo straordinario avvenimento che continua a suscitare meraviglia e devozione.
Alle 9.13 di questa mattina, nel silenzio carico di attesa, è avvenuto il prodigio del miracolo di San Gennaro. Il sangue si è sciolto. Ancora una volta. Non è solo un fatto. È un respiro collettivo, un filo invisibile che unisce fede, paura, speranza. È Napoli. che guarda in alto, ma con i piedi ben . Il Blog di Giò. Ilblogdigio.it
Non tutti sanno che il miracolo di San Gennaro, più propriamente il prodigio dello scioglimento del sangue, avviene tre volte l’anno. Oltre 19 settembre, il giorno della sua festività, abbiamo infatti altre due date: il sabato precedente alla prima domenica di mag - facebook.com facebook