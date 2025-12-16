San Francesco il cammino difficile di un sogno di misericordia

L'articolo esplora la figura di San Francesco attraverso il racconto di una lezione del professor Barbero al Teatro Donizetti, tutto esaurito. Figura complessa e ricca di racconti, il Santo di Assisi si rivela protagonista di un cammino difficile e di un sogno di misericordia che continua a suscitare riflessioni e interpretazioni.

TEATRO DONIZETTI. Tutto esaurito per la lezione del professor Barbero dedicata al Santo. Una figura complessa al centro di numerosi racconti, anche se nessuno «neutrale». «I valori cardine del suo messaggio: povertà, lavoro e vicinanza alla gente». Ecodibergamo.it

