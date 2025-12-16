Samira Lui e quel sogno di fare l’attrice | ecco cosa potrebbe accadere

Samira Lui sogna di diventare attrice, mentre nello studio di La Ruota della Fortuna l’atmosfera è leggera e divertente. Gerry Scotti, accolto come lo “zio più cool”, porta un’energia contagiosa, regalando momenti di ilarità e spontaneità. Un mix di sogni e intrattenimento che rende questa puntata speciale e coinvolgente.

l clima nello studio de La Ruota della Fortuna resta leggero, divertito e contagioso. Gerry Scotti viene accolto come lo “zio più cool della televisione italiana” e l’ingresso in scena è tutto da ridere. La band intona Daddy Cool, lui accenna qualche passo di danza e poi, con la consueta ironia, chiede una traduzione per il pubblico meno pratico con l’inglese. “Cool vuol dire giusto”, spiega, precisando subito che si scrive con due “o”, tra risate e applausi. È in questo contesto rilassato che arriva anche Samira Lui, pronta a regalare un piccolo indizio sul suo futuro. L’ingresso natalizio di Samira Lui. Tivvusia.com

