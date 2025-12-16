Samira Lui sarà la voce del live di Irama a Capodanno a Siena, portando energia e musica nella notte più attesa dell’anno. Con la sua presenza, la città si trasforma in un palcoscenico di emozioni condivise, celebrando l’arrivo del nuovo anno con entusiasmo e musica dal vivo.

© 361magazine.com - Samira Lui condurrà il live di Irama a Capodanno. Ecco dove

Samira Lui accende Siena: sarà lei la voce del Capodanno con Irama. C’è un momento preciso, ogni anno, in cui una città smette di essere solo un luogo e diventa un’emozione collettiva. A Siena, quel momento arriverà la notte di San Silvestro, quando piazza del Campo si riempirà di musica, luci e attesa. Sul palco, a far vibrare l’aria, ci sarà Irama. Ma a guidare il pubblico verso il nuovo anno, parola dopo parola, sorriso dopo sorriso, sarà Samira Lui. Leggi anche Andrea Delogu ha un nuovo amore. Ecco di chi si tratta Non una semplice conduzione, ma un vero passaggio di testimone tra il vecchio e il nuovo anno. 361magazine.com

