Salvini | Se Hitler non ha messo in ginocchio la Russia non ci riuscirà l'Ue E Mosca gli fa i complimenti

Le dichiarazioni di Matteo Salvini sul riarmo contro la Russia hanno suscitato reazioni e polemiche. Il vicepremier ha messo in discussione l’efficacia delle strategie europee, paragonandole alle campagne storiche di Hitler e Napoleone. Mosca ha apprezzato le sue parole, mentre il dibattito sull’approccio europeo alla crisi si intensifica.

Fanno discutere le parole critiche di Matteo Salvini sul riarmo contro la Russia. Il vicepremier ha espresso così i suoi dubbi sul tema: "'Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaya Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo". La portavoce del ministero degli Esteri russo ha approvato le dichiarazioni di Salvini. E le opposizioni chiedono l'intervento di Meloni. Fanpage.it

