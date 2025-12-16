Salvini | Se Hitler non ha messo in ginocchio la Russia non ci riuscirà l'Ue E Mosca gli fa i complimenti
Le dichiarazioni di Matteo Salvini sul riarmo contro la Russia hanno suscitato reazioni e polemiche. Il vicepremier ha messo in discussione l’efficacia delle strategie europee, paragonandole alle campagne storiche di Hitler e Napoleone. Mosca ha apprezzato le sue parole, mentre il dibattito sull’approccio europeo alla crisi si intensifica.
Fanno discutere le parole critiche di Matteo Salvini sul riarmo contro la Russia. Il vicepremier ha espresso così i suoi dubbi sul tema: "'Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca con le loro campagne in Russia, è improbabile che Kaya Kallas, Macron, Starmer e Merz abbiano successo". La portavoce del ministero degli Esteri russo ha approvato le dichiarazioni di Salvini. E le opposizioni chiedono l'intervento di Meloni. Fanpage.it
Salvini agli studenti di Palermo Io come Mussolini o Hitler Demenziale
Zakharova cita Salvini contro Mattarella: “Se Hitler e Napoleone non sono riusciti a mettere in ginocchio Mosca, è improbabile che loro abbiano successo” - La portavoce russa cita Salvini per replicare al Capo dello Stato sul ruolo della Russia in Ucraina, suscitando reazioni contrastanti in Italia ... tg.la7.it
Si parla sempre delle divisioni a sinistra sulla politica estera. Oggi però Mosca rilancia le parole di Salvini dicendo che ha paragonato Merz a Hitler. MELONI avrà finalmente il coraggio di prendere le distanze dal suo vicepremier o continuerà solo ad attaccare x.com
