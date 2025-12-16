Il concorso letterario nazionale “Salva la tua lingua locale” premia il maestro Songini con una medaglia di bronzo per il suo lavoro sul “Dizionario e grammatica applicata del Valoc’ della Val Masino”. Curato da Fabio Scetti, linguista dell’Université du Québec, insieme a Federica Salamino e Stefano Bisello, questo progetto valorizza e preserva una lingua locale in via di estinzione.

Medaglia di bronzo al concorso letterario nazionale “Salva la tua lingua locale“ per il “Dizionario e grammatica applicata del Valoc’ della Val Masino“ curato da Fabio Scetti, professore di linguistica all’Université du Québec à Trois-Rivières, con Federica Salamino e Stefano Bisello. Una ribalta nazionale con tanto di prestigioso piazzamento per un’opera che rappresenta il coronamento di un progetto avviato nel 1970 da Mario Songini, maestro della scuola elementare di Cataeggio. La figlia Maria Grazia era presente con il sindaco Pietro Taeggi alla cerimonia in Campidoglio. "Questo premio è per il maestro Songini – ha dichiarato Taeggi – per l’impegno e la passione con cui si è dedicato allo studio e alla valorizzazione della Val Masino, mosso dal grande amore per la sua valle. Ilgiorno.it

