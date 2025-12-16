Saluti dalla terra Bergamasca I mille volti della Provincia nelle cartoline del Primo Novecento
Un viaggio visivo nella Bergamasca tra fine Ottocento e primi Novecento, attraverso le cartoline illustrate che raccontano i mille volti della sua provincia. Questo volume, decimo della collana
Questo volume dedicato alla Provincia di Bergamo è il decimo titolo della collana Saluti da. (dopo Urgnano e Basella, Treviglio, Ponte San Pietro, Bergamo, Romano di Lombardia, Cologno al Serio, Gazzaniga, Martinengo e Alzano Lombardo) e vuole illustrare, con un formato e una grafica diversi, la variegata realtà del nostro territorio attraverso splendide cartoline illustrate del primo Novecento (1890-1940). La vastità e la varietà degli ambiti di cui è composta la nostra Provincia (la montagna con le sue numerose valli a nord, l’Isola e la Bassa a sud e nel mezzo i colli e laghi) ci offrono l’occasione di proporre centinaia di cartoline fortemente evocative, le cui immagini sono indizi imprescindibili per visualizzare borghi, piazze, paesaggi e ambienti spesso profondamente cambiati, insieme a momenti di socializzazione e vita quotidiana lontana anni luce da quella attuale. Bergamonews.it
