Salto quantico nell’innovazione | come le aziende napoletane puntano sull’informatica di nuova generazione

Napoli si distingue sempre più nel panorama dell'innovazione, grazie alle aziende locali che investono nell'informatica di nuova generazione. Questo salto quantico rappresenta una svolta strategica per la città, puntando su tecnologie avanzate e soluzioni digitali innovative. Un movimento che rafforza il ruolo di Napoli come hub di innovazione e crescita economica nel Sud Italia.

Napoli ha sempre prosperato grazie al suo patrimonio culturale, alle sue tradizioni culinarie e al suo spirito imprenditoriale. Nel 2025, tuttavia, la città si trova in prima linea in una rivoluzione tecnologica. Aziende locali, startup e istituti di ricerca stanno scommettendo audacemente sull’informatica quantistica, un campo che promette di ridefinire la risoluzione dei problemi in tutti i settori. Grazie alle partnership tra università e attori internazionali, Napoli sta emergendo come un nodo chiave nell’ecosistema quantistico europeo. Il potenziale del Quantum Computing per trasformare le industrie. Ildenaro.it

Salto quantico: secondo un sondaggio di SAS, tre aziende su cinque stanno esplorando l’IA quantistica - Il calcolo quantistico (quantum computing) e le tecnologie correlate, come l’IA quantistica, sono considerate la prossima grande rivoluzione dopo l’intelligenza artificiale. datamanager.it

