Salta lo stop ai motori benzina e diesel nel 2035 | sì a ibride e biofuel

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha annunciato il mantenimento delle vendite di veicoli a benzina e diesel oltre il 2035, grazie a nuove misure che favoriscono l'ibrido e i biocarburanti. Questa decisione modifica le precedenti restrizioni e apre nuove prospettive per il settore automobilistico, che potrà continuare a offrire veicoli tradizionali affiancati a soluzioni più sostenibili.

I veicoli tradizionali potrebbero non sparire del tutto dai listini dei costruttori. La Commissione europea ha presentato oggi, 16 dicembre, un pacchetto di misure per il settore automobilistico che cancella di fatto il divieto totale di vendita di auto con motore a combustione a partire dal 2035. Today.it

