Salta l’asta dei doni di Giorgia Meloni ricevuti dai leader esteri | nei guai chi doveva occuparsene

L’asta dei doni istituzionali ricevuti da Giorgia Meloni è stata sospesa prima di iniziare, a causa di un’indagine del Fatto Quotidiano che ha messo in discussione l’affidabilità della casa d’aste coinvolta. La decisione di Palazzo Chigi interrompe temporaneamente la procedura, sollevando dubbi sulla gestione e trasparenza dell’operazione.

L' asta dei doni istituzionali ricevuti da Giorgia Meloni si ferma prima ancora di cominciare. Palazzo Chigi ha deciso di sospendere l'aggiudicazione dopo la pubblicazione di un'inchiesta del Fatto Quotidiano che ha puntato i riflettori sulla casa d'aste incaricata dell'operazione. La presidenza del Consiglio ha disposto il congelamento del contratto con la società selezionata, Bertolami Fine Art, spiegando che la decisione è stata presa «in attesa di ulteriori verifiche». Il fondatore e titolare della casa d'aste è stato infatti raggiunto da una misura interdittiva nell'ambito di una vasta inchiesta giudiziaria.