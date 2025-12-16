Salone Nautico Internazionale di Genova confermata certificazione Iso 20121

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica, Rina ha consegnato la certificazione ISO 20121 a I Saloni Nautici per la gestione sostenibile della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, confermando l'impegno verso pratiche più responsabili nel settore.

salone nautico internazionale di genova confermata certificazione iso 20121

© Iltempo.it - Salone Nautico Internazionale di Genova, confermata certificazione Iso 20121

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Nel corso dell'Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica tenutasi lo scorso 11 dicembre alla Camera dei Deputati, Rina ha consegnato a I Saloni Nautici la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale a Genova. “La conferma della certificazione Iso 20121, per il secondo anno consecutivo, rappresenta il riconoscimento tangibile dell'impegno assunto da Confindustria Nautica verso la sostenibilità” -ha dichiarato il Presidente Piero Formenti-. “Operare secondo standard internazionali significa ridurre gli impatti dell'evento e generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti, in una logica di miglioramento continuo e di responsabilità condivisa”. Iltempo.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ITA SALONE NAUTICO GENOVA 2025 - Il Meglio della nautica a Motore - The Boat Show

Video ITA SALONE NAUTICO GENOVA 2025 - Il Meglio della nautica a Motore - The Boat Show

Salone Nautico Internazionale di Genova, confermata certificazione Iso 20121 - Nel corso dell'Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica tenutasi lo scorso 11 dicembre alla Camera dei Deputati, Rina ... iltempo.it

Salone Nautico Internazionale annuncia le date 2026: torna dall’1 al 6 ottobre a Genova - Il Salone Nautico Internazionale annuncia le date della sua 66ª edizione che torna dall’1 al 6 ottobre 2026 a Genova. notizie.tiscali.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.