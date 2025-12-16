Durante l'Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica, Rina ha consegnato la certificazione ISO 20121 a I Saloni Nautici per la gestione sostenibile della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, confermando l'impegno verso pratiche più responsabili nel settore.

© Iltempo.it - Salone Nautico Internazionale di Genova, confermata certificazione Iso 20121

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Nel corso dell'Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica tenutasi lo scorso 11 dicembre alla Camera dei Deputati, Rina ha consegnato a I Saloni Nautici la certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile della 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale a Genova. “La conferma della certificazione Iso 20121, per il secondo anno consecutivo, rappresenta il riconoscimento tangibile dell'impegno assunto da Confindustria Nautica verso la sostenibilità” -ha dichiarato il Presidente Piero Formenti-. “Operare secondo standard internazionali significa ridurre gli impatti dell'evento e generare valore per tutti gli stakeholder coinvolti, in una logica di miglioramento continuo e di responsabilità condivisa”. Iltempo.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ITA SALONE NAUTICO GENOVA 2025 - Il Meglio della nautica a Motore - The Boat Show

Video ITA SALONE NAUTICO GENOVA 2025 - Il Meglio della nautica a Motore - The Boat Show Video ITA SALONE NAUTICO GENOVA 2025 - Il Meglio della nautica a Motore - The Boat Show

Salone Nautico Internazionale di Genova, confermata certificazione Iso 20121 - Nel corso dell'Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica tenutasi lo scorso 11 dicembre alla Camera dei Deputati, Rina ... iltempo.it

Salone Nautico Internazionale annuncia le date 2026: torna dall’1 al 6 ottobre a Genova - Il Salone Nautico Internazionale annuncia le date della sua 66ª edizione che torna dall’1 al 6 ottobre 2026 a Genova. notizie.tiscali.it

1974, Salone Nautico di Amburgo. Baltic Yachts presenta la sua primogenita, il Baltic 46, a firma C&C. Da quel 1974, è indubbio, il cantiere finlandese ha saputo muovere non pochi passi, passando da neonata realtà scandinava a leader mondiale. Ma quell’e - facebook.com facebook

Ieri in visita al Salone Nautico di Roma: un’occasione per incontrare operatori, imprese e professionisti di un settore che cresce e contribuisce alla competitività del turismo italiano. La nautica è una vetrina del Made in Italy e un motore importante per la nostra x.com