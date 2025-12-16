Salgono gli incidenti si abbassa il tasso di mortalità | l' analisi territoriale di Istat per l' anno 2024

Nel 2024, le Marche hanno registrato un leggero aumento degli incidenti stradali rispetto all'anno precedente, con 4.989 casi (+0,7%). Tuttavia, il numero di decessi è diminuito del 19,1%, confermando una tendenza positiva in termini di mortalità, con 72 vittime. I dati territoriali dell'Istat offrono un quadro dettagliato della situazione stradale nella regione.

ANCONA - Nelle Marche, nel 2024, si sono verificati 4.989 incidenti stradali (+0,7% sul 2023), che hanno causato la morte di 72 persone (-19,1% sul 2023; -27,3% sul 2019) e il ferimento di altre 6.832 (+1,6%). L'indice di mortalità nella regione diminuisce in misura più marcata rispetto al dato. Anconatoday.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Le tragedie più TERRIBILI nelle MONTAGNE nel 2025

Video Le tragedie più TERRIBILI nelle MONTAGNE nel 2025 Video Le tragedie più TERRIBILI nelle MONTAGNE nel 2025

#jesi - Salgono a 92 i posti per i senza dimora in provincia di Ancona, concertato e condiviso nell’ambito del Tavolo per il contrasto alla povertà estrema coordinato dall’Asp Ambito 9 di Jesi e del quale fa anche parte la Casa delle Genti gestita dalla Caritas pe - facebook.com facebook