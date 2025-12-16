Salgono gli incidenti si abbassa il tasso di mortalità | l' analisi territoriale di Istat per l' anno 2024

Nel 2024, le Marche hanno registrato un leggero aumento degli incidenti stradali rispetto all'anno precedente, con 4.989 casi (+0,7%). Tuttavia, il numero di decessi è diminuito del 19,1%, confermando una tendenza positiva in termini di mortalità, con 72 vittime. I dati territoriali dell'Istat offrono un quadro dettagliato della situazione stradale nella regione.

ANCONA - Nelle Marche, nel 2024, si sono verificati 4.989 incidenti stradali (+0,7% sul 2023), che hanno causato la morte di 72 persone (-19,1% sul 2023; -27,3% sul 2019) e il ferimento di altre 6.832 (+1,6%). L'indice di mortalità nella regione diminuisce in misura più marcata rispetto al dato. Anconatoday.it

