salerno ospita un evento di rilevanza nazionale sul terzo settore e politiche giovanili

Salerno si prepara ad accogliere un importante evento nazionale dedicato al Terzo Settore e alle Politiche Giovanili. Giovedì 18 dicembre, la città ospiterà l'apertura con la partecipazione del Viceministro Maria Teresa Bellucci, segnando un momento di confronto e riflessione sul ruolo delle nuove generazioni e delle realtà sociali nel panorama italiano.

. Giovedì 18 dicembre: apertura con il Viceministro Maria Teresa Bellucci. Salerno, 16 dicembre 2025 – La città di Salerno si prepara ad ospitare un evento di rilevanza nazionale che mira a ridisegnare il rapporto tra istituzioni e nuove generazioni. Il Grand Hotel Salerno ospiterà dal 18 al 20 dicembre 2025, il Meeting di presentazione del Progetto Nazionale “Co-programmare con i giovani”, un’iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annualità 2024 (ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n.1172017). L’ente di terzo settore Moby Dick APS ha contribuito a questo progetto in qualità di capofila nazionale, con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere operatori e giovani in un percorso di cooperazione attiva e co-programmazione delle politiche giovanili. Zon.it

