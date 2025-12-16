Saldatura tra progressisti ed estremisti | giovani pentastellati e comunisti a convegno in un centro sociale di Roma

Giovani rappresentanti dei pentastellati e dei comunisti si incontrano a Roma in un centro sociale occupato per un convegno, segnando un momento di dialogo tra diverse anime del panorama politico giovanile. L’evento, promosso dal “Network giovani” del Movimento 5 stelle e dai Giovani comunisti, evidenzia un confronto tra ideologie e un tentativo di trovare punti di contatto.

I giovani pentastellati non disegnano il supporto dei compagni e dei centri sociali. A dimostrarlo è il convegno organizzato a Roma dal "Network giovani" del Movimento 5 stelle, assieme ai Giovani comunisti, nel centro sociale romano occupato Spin Time. Nel palazzo occupato tra l'Esquilino e San Giovanni, venerdì 19 dicembre alle 18, si terrà un'assemblea "aperta a cittadini ed associazioni su censura e libertà di pensiero in Italia", come spiega la locandina dell'evento. Poco sotto i nomi delle associazioni, si legge la parola "democrazia" sbarrata con una striscia rossa e poi il titolo dell'incontro "Censura in tempo di guerra". La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il cerchio si sta chiudendo. La vicinanza tra certi pezzi della sinistra radicale e certi ambiti della nuova destra è conclamata, almeno sui due campi dell'Ucraina e di Israele. Aggiungiamo il comune odio per la UE e ci sono tutti gli elementi per una saldatura ben

