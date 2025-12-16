Sala giochi chiusa a Modena | niente risarcimento lo conferma il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha confermato che non spetta alcun risarcimento per la chiusura di una sala giochi a Modena, situata a meno di 500 metri da una scuola materna. La decisione si basa sulla normativa regionale dell’Emilia-Romagna, che considera tali luoghi sensibili e permette la restrizione delle attività di gioco nelle vicinanze.
Nessun risarcimento è dovuto per la chiusura di una sala da gioco a Modena, situata a meno di 500 metri da una scuola materna, considerata luogo sensibile dalla normativa regionale dell’Emilia-Romagna sul gioco d’azzardo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, confermando la precedente decisione. Modenatoday.it
