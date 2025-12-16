Sal Da Vinci il concerto sul Canale 5 | tutte le info
Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, sarà trasmesso 'Sal Da Vinci - Stasera... che sera!', un concerto evento che celebra l'artista campano. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo le sue canzoni più amate, tra emozioni e performance coinvolgenti.
Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda 'Sal Da Vinci - Stasera. che sera!', il concerto evento con Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant'anni di carriera - tra teatro, concerti e tv - e un grande omaggio alla città di Napoli.Una celebrazione per Sal Da. Napolitoday.it
Concerto Sal Da Vinci - Caivano NA
Sal Da Vinci, su Canale 5 il concerto evento in piazza del Plebiscito - Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda 'Sal Da Vinci - ansa.it
«Sal Da Vinci - Stasera... che sera!»: un concerto evento per gli oltre quarant'anni di carriera - ”, il grande concerto evento con ... msn.com
Concerto di Natale! Vi aspettiamo martedì 16 dicembre alle ore 17.30, presso il Teatro “Leonardo da Vinci” in via degli Abeti, 13. - facebook.com facebook
Vinci due biglietti parterre per il concerto di #LouisTomlinson a Bologna o Milano con #TicketsUnderTheTree! Partecipa ora: instagram.com/p/DSHfxy1E1Ua/ x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.