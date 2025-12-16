Safi travolta dall’alluvione | 37 morti e decine di feriti in Marocco

Un’improvvisa alluvione ha colpito Safi, città costiera del Marocco, causando la perdita di 37 vite e numerosi feriti. Le intense precipitazioni hanno provocato gravi inondazioni, lasciando la comunità locale in stato di shock e richiesta di interventi di emergenza.

Safi, città costiera del Marocco affacciata sull'Atlantico, è stata travolta da improvvise inondazioni dopo piogge violentissime. Il bilancio è pesante: almeno 37 morti e numerosi feriti. In poche ore, una domenica qualunque si è trasformata in un trauma collettivo. Le piogge del 14 dicembre e l'onda improvvisa È accaduto nel pomeriggio del 14 dicembre

