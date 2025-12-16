Un attacco antisemita a Sydney sottolinea l’urgenza di approvare in Italia il ddl Delrio, uno strumento fondamentale per contrastare l’antisemitismo. I sacerdoti del Cdec evidenziano come questa vicenda renda ancora più necessario superare le opposizioni, in particolare di sinistra e del Pd, per adottare misure efficaci contro l’odio e la discriminazione.

© Ilfoglio.it - Sacerdoti (Cdec): “L’attacco in Australia convinca il Pd della necessità del ddl Delrio”

“ L’attacco antisemita a Sydney rilancia la necessità di approvare in Italia uno strumento per il contrasto all’antisemitismo come il ddl Delrio, verso cui trovo assurdo ci sia stata opposizione della sinistra e del Pd”. A dirlo al Foglio è Giorgio Sacerdoti, avvocato, giurista, docente della Bocconi e già cattedra Jean Monnet di diritto europeo, da qualche anno presidente della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec), una delle più autorevoli nello studio e nel monitoraggio degli episodi di antisemitismo in Italia, con un apposito osservatorio. “ In concomitanza con la guerra a Gaza si è diffusa anche qui da noi un’ondata di violenza, di minacce e di odio nei confronti degli ebrei, che spesso sono sfociati dalla semplice critica nei confronti del governo di Israele in vero e proprio antisemitismo ”, ragiona Sacerdoti. Ilfoglio.it

Sacerdoti (Cdec): “L'attacco in Australia convinca il Pd della necessità del ddl Delrio” - Il giurista, presidente della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, chiede un intervento contro l'antisemitismo: "La sinistra su questo è stata deludente" ... ilfoglio.it