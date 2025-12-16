Sacchi sullo Scudetto | Mi fa piacere una cosa Quella squadra è favorita ma ha molti infortuni

Arrigo Sacchi analizza la corsa allo Scudetto, sottolineando come la squadra favorita abbia ancora margini di vantaggio, ma sia messa alla prova da numerosi infortuni. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle sfide e le incognite che caratterizzano la lotta per il titolo, rendendo la corsa aperta e incerta.

Lo scudetto è una questione aperta. Ai primi tre posti la classifica dice: Inter, Milan e Napoli. Poi la Roma. Su La Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi osserva l'andamento del torneo, lo valuta e pesa la forza delle contendenti.

