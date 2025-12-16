Sacchi analizza | Corsa Scudetto? Campionato senza padrone Vi dico chi trionferà

Dopo 15 giornate di campionato, Sacchi analizza la situazione della Serie A, evidenziando un torneo senza un chiaro padrone e con molte incognite. Tra difetti e momenti decisivi, la corsa allo scudetto resta aperta e ancora tutta da definire, con big match che potrebbero cambiare le sorti della stagione.

Dopo 15 giornate di campionato, Sacchi analizza la situazione della Serie A, evidenziando un torneo senza un chiaro padrone e con molte incognite. Tra difetti e momenti decisivi, la corsa allo scudetto resta aperta e ancora tutta da definire, con big match che potrebbero cambiare le sorti della stagione.

Lo scudetto resta una questione apertissima. Inter, Milan e Napoli guidano la classifica, con la Roma pronta a inserirsi. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore simbolo del Milan, analizza il campionato dopo quindici giornate, mettendo in luce pregi, limiti e prospettive delle principali contendenti. Secondo Sacchi, l'assenza di un padrone rende il torneo più emozionante, ma sul piano del gioco si può e si deve fare di più.

