sabato 20 dicembre 2025 concerto di natale della filarmonica gverdi di loro ciuffenna

Sabato 20 dicembre 2025, la Filarmonica “G. Verdi” di Loro Ciuffenna terrà il tradizionale concerto di Natale, celebrando anche i 40 anni di direzione del Maestro Orio Odori. L'evento, previsto per le ore 21, rappresenta un momento speciale di musica e festeggiamenti per la comunità locale.

© Lanazione.it - Sabato 20 dicembre 2025 concerto di Natale della Filarmonica “G.Verdi” di Loro Ciuffenna

Arezzo, 16 dicembre – Sabato 20 dicembre 2025 concerto di Natale dell a Filarmonica “G. Verdi” di Loro Ciuffenna con festeggiamenti per i 40 anni di direzione del Maestro Orio Odori Sabato 20 dicembre, alle ore 21.15, si svolgerà presso l’Auditorium Comunale Ciuffenna di Loro Ciuffenna il concerto di Natale della Filarmonica “Giuseppe Verdi”. Il concerto, organizzato come sempre in collaborazione con il Comune di Loro Ciuffenna, sarà dedicato al quarantesimo anniversario del sodalizio tra la Filarmonica e il Maestro Orio Odori, che nel 1985 ne assunse la direzione artistica. Verranno ripercorse le tappe fondamentali di questa longeva collaborazione: due su tutte, la vittoria in due edizioni consecutive (1997 e 1999) del concorso bandistico nazionale “Città di Scandicci” e l’incredibile esperienza di Banda Improvvisa, che ha visto la Filarmonica esibirsi in decine di concerti in giro per l’Italia ed anche oltre, pubblicare diversi dischi e collaborare con alcune personalità di primo piano della scena artistica, come la banda macedone Kocani Orkestar, Daniele Sepe, Paolo Benvegnù, la Banda Municipale di Santiago de Cuba, Bandabardò, Adam Simmons, Carlo Monni e Alessandro Benvenuti. Lanazione.it

Ballando con le stelle 2025 - chi sono i finalisti: eliminati di sabato 13 dicembre

Sabato 20 dicembre 2025 concerto di Natale della Filarmonica “G.Verdi” di Loro Ciuffenna - Verdi” di Loro Ciuffenna con festeggiamenti per i 40 anni di direzione del Maestro Orio Odori Sabato 20 dicembre ... lanazione.it