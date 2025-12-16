Sabatini non ha dubbi sulla Juve | Davanti situazione abbastanza disastrosa ma a Bologna ho visto per la prima volta questa cosa qui

Sabatini commenta la situazione della Juventus, evidenziando le difficoltà offensive e la svolta tattica osservata a Bologna sotto la guida di Spalletti. L'ex dirigente analizza i problemi attuali della squadra e le prospettive di rinascita, offrendo una panoramica sulle sfide e le novità che potrebbero influenzare il cammino dei bianconeri.

© Juventusnews24.com - Sabatini non ha dubbi sulla Juve: «Davanti situazione abbastanza disastrosa, ma a Bologna ho visto per la prima volta questa cosa qui» Sabatini analizza i problemi offensivi e parla della rinascita tattica con Spalletti dopo la vittoria di Bologna: le sue dichiarazioni sui bianconeri. La vittoria della Juventus al Dall’Ara continua a far discutere, dividendo la critica tra chi esalta la solidità ritrovata e chi punta il dito contro un attacco ancora troppo anemico. A fare il punto della situazione negli studi di Sportmediaset è stato Sandro Sabatini, che ha offerto una lettura lucida e controcorrente del momento bianconero. Il focus iniziale non poteva che essere il reparto avanzato, finito sul banco degli imputati per la scarsa vena realizzativa mostrata anche in Emilia. Juventusnews24.com LA JUVENTUS SOFFRE PERCHÉ NON AMMETTE GLI ERRORI PASSATI Video LA JUVENTUS SOFFRE PERCHÉ NON AMMETTE GLI ERRORI PASSATI Video LA JUVENTUS SOFFRE PERCHÉ NON AMMETTE GLI ERRORI PASSATI Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. IL COMMENTO - Sabatini: "Juventus su Frattesi? Rischia di non giocare neanche lì" - Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato su YouTube i rumors sull'interesse della Juventus per Davide Frattesi: "Lui alla Juve conviene solo al procuratore. napolimagazine.com

Sandro Sabatini: 'Quanti anni ci vorranno per rivedere una Juve non imbarazzante?' - Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha detto: " Quanti anni ci vorranno per rivedere una Juve non imbarazzante, come l'ha ... it.blastingnews.com

Gol annullato a Pulisc. Sabatini non ha dubbi: "Quello di Loftus-Cheek non è fallo nemmeno a basket" x.com

Sabatini (YouTube) senza dubbi: «La Lazio ha vinto in maniera meritata». Il Milan dominava, ma l'errore «veramente clamoroso» di Leão ha cambiato l'inerzia della sfida all'80º. Un KO deciso dagli errori individuali. #Milan #Sabatini #YouTube #Leao #Cop - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.